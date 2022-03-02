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Окупанти РФ заблокували роботу швидкої допомоги у Тростянці

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 14:52
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На Сумщині лікарі надають допомогу онлайн
На Сумщині лікарі надають допомогу онлайн / Фото: Колаж: Сьогодні

Тростянець повністю зайнятий російськими військами. Окремі групи солдатів заблокували роботу бригад швидкої допомоги.

Про це повідомляє мер Тростянця Юрій Бова в Facebook.

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"У місті вкрай напружена ситуація. Центр міста повністю окупували рашисти. Бригади екстреної медичної допомоги заблоковані окупантами, в зв'язку з чим не мають можливості обслуговувати виклики. Тростянецька міська лікарня продовжує працювати в посиленому режимі. Лікарі первинної медичної допомоги консультують онлайн", – написав він.

Юрій Бова також закликав людей зберігати спокій і не наражати себе на небезпеку, по можливості залишаючись вдома.

Захисники знищують техніку РФ "Байрактарами"

На Сумщині українські військові почали застосовувати проти ворога "Байрактари". Біля села Пустовойтівка Роменського району знешкодили колону ворожої техніки – близько 80 одиниць, половина з них – "Гради".

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Також поблизу села Бішкінь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, переважно танки та БТР.

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