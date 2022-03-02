Оккупанты РФ заблокировали работу скорой помощи в Тростянце

Тростянец полностью занят российскими войсками. Отдельные группы солдат заблокировали работу бригад скорой помощи.
Об этом сообщает мэр Тростянца Юрий Бова в Facebook.
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"В городе очень напряженная ситуация. Центр города полностью оккупировали рашисты. Бригады экстренной медицинской помощи заблокированы оккупантами, в связи с чем не имеют возможности обслуживать вызовы. Тростянецкая городская больница продолжает работать в усиленном режиме. Врачи первичной медицинской помощи консультируют онлайн", – написал он.
Юрий Бова также призвал людей сохранять покой, и не подвергать себя опасности, по возможности оставаясь дома.
Защитники уничтожают технику РФ "Байрактарами"
В Сумской области украинские военные начали применять против врага "Байрактары". Около села Пустовойтовка Роменского района обезвредили колонну вражеской техники – около 80 единиц, из них половина – "Грады".
Также вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном танки и БТР.