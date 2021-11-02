Під Житомиром п'яний військовий вистрілив у дитину: його судитимуть

НП сталася 12 липня 2021 року. Хлопчик досі перебуває у лікарні

Військовий вистрілив у хлопчика. Фото: колаж "Сьогодні"

У Житомирській області судитимуть полковника ЗСУ, який п'яним вистрілив у 10-річну дитину. По цій справі направили обвинувальний акт до суду.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідування.

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Що сталося?

НП сталася 12 липня 2021 року у Новограді-Волинському Житомирської області. Тоді офіцер однієї з військових частин ЗСУ відпочивав з другом та його 10-річним сином.

У стані алкогольного сп'яніння військовий вирішив показати хлопчикові бойовий прийом щодо усунення противника. У цей момент офіцер випадково вистрілив у спину дитині і куля пройшла навиліт.

Хлопчик досі у лікарні

Після НП хлопчик вижив, але отримав тяжкі тілесні ушкодження. Зазначається, що дитина досі перебуває у лікарні.

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Офіцер визнав свою провину

Військового одразу затримала поліція. Свою провину він визнав.

Відомо, що військовослужбовця звинувачують у порушенні правил поводження зі зброєю, яке нанесло потерпілому тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 414 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.

Що загрожує військовому?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження строк до 2 років або утримання в дисциплінарному батальйоні на той самий строк або позбавлення волі строком до 3 років.

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