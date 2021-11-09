Построили на крови животных. В Украине есть свои "египетские" пирамиды – история

В Полтавской области нашли пирамиды, очень похожие на египетские. Это уникальные сооружения, построенные в качестве семейных усыпальниц. На территории Европы найдено всего три пирамиды: в селах Комендантовка и Березовая Рудка в Украине, еще одна – в Риме.
"Сегодня" узнали, что о них известно.
Сейчас обе пирамиды заброшены, и их мистический вид еще больше привлекает туристов со всех уголков страны.
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Пирамида Комендантовки
Как пишет Vgorode, пирамиду в селе Комендантовка построил украинец Александр Белевич. Он был морским офицером и, вероятно, бывал в Египте, а возможно, соорудил ее по примеру памятников усопшим морякам. Еще одно предположение о появлении необычного сооружения связано с масонством. Внутри пирамиды не было иероглифов и рисунков, но был каменный шар – известный масонский символ, на котором стоял православный крест.
Строительство проходило по всем правилам: известковый раствор замешивали на яичных белках и крови только что забитого скота. Почти сразу после окончания строительства из-за болезни умерла жена Белевича. Позже скончался и сам Александр. Их похоронили в пирамиде.
С приходом к власти большевиков в начале XX века останки супругов Белевич выбросили, а пирамиду разграбили. Сейчас Белевичи похоронены на местном кладбище.
По легенде, вор, укравший крест из пирамиды Комендантовки, пропал без вести.
Пирамида в селе Березовая Рудка
Еще одно мистическое сооружение появилось в полтавском селе в 1898 году. Принадлежало оно роду Закревских. Игнатий Закревский долгое время был послом в Египте, где увлекся историей пирамид. Вернувшись в свое поместье, он воссоздал на родине частичку Египта.
На входе стояла привезенная из Египта статуя Исиды. Внутри усыпальница расписана библейскими фразами и фресками. Стены пирамиды расположены относительно сторон света, а для ее сооружения специально из Африки привозили обтесанный гранит.
Это был склеп с четырьмя нишами, где Закревский похоронил родителей. В 1906 году он умер в Каире от сердечного приступа, его тело забальзамировали и похоронили в фамильной гробнице.
Однако с приходом большевиков пирамиду постигла та же судьба: уникальные фрески и письмена уничтожили, древнюю статую разбили, а останки Закревских выбросили в канаву. Местные жители тайно перезахоронили их на сельском кладбище.
Однако на этом история с осквернением не закончилась – в склепе обустроили склад молокозавода. А в 80-х годах власти решили снести его бульдозером. Но пирамида устояла.
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