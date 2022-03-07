Ракетний удар по аеропорту Вінниці: рятувальники дістали з-під завалів 9 загиблих

Обстріл стався вчора, 6 березня. Наразі на місці працюють понад 140 рятувальників, які продовжують пошукові роботи

З-під завалів продовжують діставати людей / Колаж "Сьогодні"

З-під завалів на території аеропорту "Вінниця", де вчора, 6 березня, окупанти влаштували обстріл,дістали вже 15 людей. Є також загиблі військові та цивільні. На місці продовжують працювати рятувальники.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що кажуть рятувальники

7 березня станом на 7:00 з-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" деблокували 15 людей, з них 9 загиблих (5 цивільних, 4 військові). Тривають пошукові роботи.

"Загалом до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС було залучено 143 особи особового складу та 23 одиниці спецтехніки", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріл

У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт. До нього прилетіло 8 ракет. На аеродромі також базується 456 окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).

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За попередньою інформацією, ракети випустили з Придністров'я – Військове телебачення України.

Протистояння російському вторгненню

За даними Генштабу, Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

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Тим часом за даними британської розвідки, Росія не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулася територією України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

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