Ракетный удар по аэропорту Винницы: спасатели достали из-под завалов 9 погибших

Обстрел случился вчера, 6 марта. Сейчас на месте работают более 140 спасателей, которые продолжают поисковые работы

Из-под завалов продолжают доставать людей / Коллаж "Сегодня"

Из-под завалов на территории аэропорта "Винница", где вчера, 6 марта, оккупанты устроили обстрел, достали уже 15 человек. Есть также погибшие военные и гражданские. На месте продолжают работать спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что говорят спасатели

7 марта по состоянию на 7:00 из-под завалов построек на территории аэропорта "Винница" деблокировали 15 человек, из них 9 погибших (5 гражданских, 4 военных). Продолжаются поисковые работы.

"В целом к проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС были привлечены 143 человека личного состава и 23 единицы спецтехники", – говорится в сообщении.

Что известно про обстрел

В Виннице российские войска полностью уничтожили местный аэропорт. В него прилетело 8 ракет. На аэродроме также базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада (Ан-26, Ан-24, Ми-8).

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По предварительной информации, ракеты были выпущены из Приднестровья – Военное телевидение Украины.

Противостояние российскому вторжению

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

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Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулись по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито более 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.

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