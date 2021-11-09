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У Черкасах маршрутка збила 5-річну дівчинку: вона у лікарні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 13:32
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Малятко переходило дорогу у правильному місці разом зі старшою сестрою. Наразі поліція з'ясовує всі обставини
У Черкасах сталася ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Черкасах сталася ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах водій маршрутки збив 5-річну дівчинку разом із її сестрою. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

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Деталі НП

Як стало відомо, аварія сталася увечері 8 листопада на вулиці Максима Залізняка.

Водій автобуса ПАЗ-4234 рухався на червоний сигнал і наїхав на 5-річну дівчинку, яка разом із старшою сестрою переходила дорогу за правилами — пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

У якому стані постраждалі?

5-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження та її госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні. Старша сестра не постраждала.

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Відкрито кримінальне провадження

За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП :

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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