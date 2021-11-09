В Черкассах маршрутка сбила 5-летнюю девочку: она в больнице

В Черкассах водитель маршрутки сбил 5-летнюю девочку вместе с ее сестрой. Малышку госпитализировали с телесными повреждениями.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
Детали ЧП
Как стало известно, авария произошла вечером 8 ноября на улице Максима Железняка.
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Водитель автобуса ПАЗ-4234 двигался на красный сигнал и наехал на 5-летнюю девочку, которая вместе со старшей сестрой переходила дорогу по правилам — по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В каком состоянии пострадавшие?
5-летняя девочка получила телесные повреждения и ее госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Старшая сестра не пострадала.
Открыто уголовное производство
По факту нарушения ПДД следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжается следствие.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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