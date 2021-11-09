В Черкассах маршрутка сбила 5-летнюю девочку: она в больнице

Малышка переходила дорогу в правильно месте вместе со старшей сестрой. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства

В Черкассах произошло ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкассах водитель маршрутки сбил 5-летнюю девочку вместе с ее сестрой. Малышку госпитализировали с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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Детали ЧП

Как стало известно, авария произошла вечером 8 ноября на улице Максима Железняка.

Водитель автобуса ПАЗ-4234 двигался на красный сигнал и наехал на 5-летнюю девочку, которая вместе со старшей сестрой переходила дорогу по правилам — по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В каком состоянии пострадавшие?

5-летняя девочка получила телесные повреждения и ее госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Старшая сестра не пострадала.

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Открыто уголовное производство

По факту нарушения ПДД следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. На данный момент продолжается следствие.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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