На Херсонщині машина влетіла в замерзлий канал: водій опинився у пастці (відео)

До порятунку приєдналися і небайдужі, котрі стали свідками події

Копи допомогли звільнити потерпілого / Колаж "Сьогодні"

Біля села Подове Херсонської області автомобіль з'їхав до Каховського магістрального каналу. У машині був літній чоловік. Пенсіонера врятували поліцейські.

Про це повідомляє портал МВС.

Як усе було

82-річний чоловік не міг відкрити дверцята та відстебнути ремінь безпеки самостійно. Поруч перебували поліцейські. Вони побачили, що машина з'їхала до магістрального каналу та кинулися на допомогу.

Копи відчинили двері автомобіля і за допомогою запальнички перепалили та розірвали ремінь безпеки, звільнивши постраждалого з пастки. Поліцейські разом з місцевими жителями витягли чоловіка з води на берег.

В якому стані постраждалий

Карета швидкої допомоги доправила 82-річного водія до лікарні. У медзакладі лікарі встановили, що пенсіонер був у небезпеці. У чоловіка піднявся тиск, а також йому загрожувало переохолодження.

На Полтавщині машина провалилася під кригу

У Миргородському районі на Полтавщині п'яний чоловік пустив свій автомобіль під лід, а сам встиг вибратися на берег до того, як ВАЗ потонув. Водій хотів змінити маршрут, коли був за 20 метрів від берега, але машина вже почала тонути.

Витягувати автомобіль довелося вже всім селом за допомогою трактора, а також разом з рятувальниками та поліцейськими. Копи склали два адміністративні протоколи на чоловіка.

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