В Херсонской области машина влетела в замерзший канал: водитель оказался в ловушке (видео)

Возле села Подовое Херсонской области автомобиль съехал в Каховский магистральный канал. В машине находился пожилой мужчина. Пенсионера спасли полицейские.
Об этом сообщает портал МВД.
Как все было
82-летний мужчина не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности самостоятельно. Рядом находились полицейские. Они увидели, что машина съехала в магистральный канал и бросились на помощь.
Далее по теме
Копы открыли дверь автомобиля и с помощью зажигалки пережгли и разорвали ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки. Полицейские вместе с местными жителями вытащили мужчину из воды на берег.
В каком состоянии пострадавший
Карета скорой помощи доставила 82-летнего водителя в больницу. В медучреждении врачи установили, что пенсионер был в опасности. У мужчины поднялось давление, а также ему угрожало переохлаждение.
В Полтавской области машина провалилась под лед
В Миргородском районе на Полтавщине пьяный мужчина пустил свой автомобиль под лед, а сам успел выбраться на берег до того, как ВАЗ утонул. Водитель хотел изменить маршрут, когда был в 20 метрах от берега, но машина уже начала тонуть.
Вытаскивать автомобиль пришлось уже всем селом с помощью трактора, а также вместе со спасателями и полицейскими. Копы составили два административных протокола на мужчину.
Ранее мы писали:
- В Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний парень. Медики скорой помощи в течение 50 минут пытались спасти мальчика, но было уже слишком поздно.
- В Тернопольской области спасатели обнаружили тела двух подростков – Сюсяйло Игоря и Харука Петра, которые ушли на ночную рыбалку и не вернулись.