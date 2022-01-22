В Херсонской области машина влетела в замерзший канал: водитель оказался в ловушке (видео)

К спасению присоединились и неравнодушные, которые стали свидетелями происшествия

Копы помогли освободить пострадавшего / Коллаж "Сегодня"

Возле села Подовое Херсонской области автомобиль съехал в Каховский магистральный канал. В машине находился пожилой мужчина. Пенсионера спасли полицейские.

Об этом сообщает портал МВД.

Как все было

82-летний мужчина не мог открыть дверцу и отстегнуть ремень безопасности самостоятельно. Рядом находились полицейские. Они увидели, что машина съехала в магистральный канал и бросились на помощь.

Копы открыли дверь автомобиля и с помощью зажигалки пережгли и разорвали ремень безопасности, освободив пострадавшего из ловушки. Полицейские вместе с местными жителями вытащили мужчину из воды на берег.

В каком состоянии пострадавший

Карета скорой помощи доставила 82-летнего водителя в больницу. В медучреждении врачи установили, что пенсионер был в опасности. У мужчины поднялось давление, а также ему угрожало переохлаждение.

В Полтавской области машина провалилась под лед

В Миргородском районе на Полтавщине пьяный мужчина пустил свой автомобиль под лед, а сам успел выбраться на берег до того, как ВАЗ утонул. Водитель хотел изменить маршрут, когда был в 20 метрах от берега, но машина уже начала тонуть.

Вытаскивать автомобиль пришлось уже всем селом с помощью трактора, а также вместе со спасателями и полицейскими. Копы составили два административных протокола на мужчину.

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