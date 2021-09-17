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У Миколаєві чиновники "залатали" дірку в стелі прапором України – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 вересня, 19:55
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У районній адміністрації один із кабінетів давно потребує ремонту, однак працівники придумали спосіб, як закрити дірку в стелі
У Миколаївській РДА дірку в стелі закрили прапором
У Миколаївській РДА дірку в стелі закрили прапором / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській районній державній адміністрації закрили діру в стелі державним прапором України.

Відповідне фото місцевий журналіст Олег Деренюга опублікував у Facebook.

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"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо...", – написав він.

На фото видно, що в цьому кабінеті вже давно не було ремонту.

Приміщення давно потребує ремонту. Фото Олега Деренюги

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