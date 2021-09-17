В Николаеве чиновники "залатали" дырку в потолке флагом Украины – фото

В районной администрации один из кабинетов давно нуждается в ремонте, однако работники придумали способ, как закрыть дырку в потолке

В Николаевской РГА дырку в потолке закрыли флагом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской районной государственной администрации закрыли дыру в потолке государственным флагом Украины.

Соответствующее фото местный журналист Олег Деренюга опубликовал в Facebook.

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"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем…", – написал он.

На фото видно, что в этом кабинете уже давно не было ремонта.

Помещение давно нуждается в ремонте. Фото Олега Деренюги

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