В Николаеве чиновники "залатали" дырку в потолке флагом Украины – фото

В Николаевской районной государственной администрации закрыли дыру в потолке государственным флагом Украины.
Соответствующее фото местный журналист Олег Деренюга опубликовал в Facebook.
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"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем…", – написал он.
На фото видно, что в этом кабинете уже давно не было ремонта.
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