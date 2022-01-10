В Полтавской области машина провалилась под лед: водителю удалось выжить (фото)

В Миргородском районе на Полтавщине пьяный мужчина пустил свой автомобиль под лед. Вытаскивали машину с помощью трактора.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Детали
Водитель пустил свой автомобиль под лед, а сам успел выбраться на берег до того, как ВАЗ утонул. Мужчина хотел изменить маршрут, когда был в 20 метрах от берега, но машина уже начала тонуть.
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Вытаскивать автомобиль пришлось уже всем селом с помощью трактора, а также вместе со спасателями и полицейскими. Копы составили два административных протокола на водителя.
Алкоголь в крови нарушителя почти в 10 раз превышал допустимую норму.
Полицейские "утопили" в реке служебную машину
Под Киевом на Петропавловской Борщаговке произошло необычное ДТП: машина патрульной службы полиции упала в реку Нивка.
Машина оказалась в воде во время преследования мопеда. Так, нарушитель на двухколеснике поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль патрульных упал в речку.
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