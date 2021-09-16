У Сумській області батько задушив свого 3-річного сина

У місті Глухові Сумської області поліція затримала батька, який жорстоко вбив малолітнього сина.
Про це сайту "Сьогодні" розповів речник поліції Сумської області Володимир Крупецький.
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15 вересня чоловік забрав трирічного сина з дитячого садка, але додому з ним не повернувся. Сьогодні вранці поліцейські знайшли його на вулиці, але без малюка. Батько сказав, що не знає, де його син.
Невдовзі правоохоронці з'ясували, що порушник задушив хлопчика. Підозрюваний вже показав місце, де вбив дитину. Виявилося, що він поїхав з сином за місто на велосипеді. Біля лісосмуги він зав'язав хлопчикові руки і надів пакет на голову. Від цього дитина задихнулася.
"Чоловік, підозрюваний у жорстокому вбивстві малюка, доводився дитині вітчимом. Буде призначено експертизу, яка відповість на питання про психічне здоров'я підозрюваного", – сказав "Сьогодні" Крупецький.
За даними поліції, 50-річний підозрюваний затриманий. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження.
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