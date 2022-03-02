Війська РФ захопили Тростянець – окупанти дістають людей з підвалів та використовують як щит

Окупанти зайняли місто на Сумщині і вкотре показали свою жорстокість – військові ховаються за спинами мирних жителів від українських захисників

Військові РФ зайняли Тростянець / Фото: Колаж: Сьогодні

Три російські колони з різних боків зайшли до Тростянця Сумської області та повністю зайняли місто. Наразі окупанти змушують місцевих жителів сидіти на вулиці, використовуючи їх як живий щит.

Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Реклама

Війська РФ знесли танком ворота у Круглий Двір та розбили картинну галерею. Наразі у місті пошкоджено майже всі лінії електропередачі, розбито всі дороги.

"Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб", – написав він.

Нині у місті працює територіальна оборона. Тим часом мерія продовжує свою роботу.

Реклама

Захисники знищують техніку РФ Байракторами

На Сумщині українські військові почали застосовувати проти ворога Байрактари. Біля села Пустовойтівка Роменського району знешкодили колону ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради.

Також поблизу села Бішкінь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, здебільшого танки та БТР.