Войска РФ захватили Тростянец – оккупанты достают людей из подвалов и используют как щит

Оккупанты заняли город в Сумской области и в который раз показали свою бесчеловечность – военные прячутся за спинами мирных жителей от украинских защитников

Военные РФ заняли Тростянец / Фото: Коллаж: Сегодня

Три российских колонны с разных сторон зашли в Тростянец Сумской области и полностью заняли город. Сейчас оккупанты заставляют местных жителей сидеть на улицы, используя их как живой щит.

Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Войска РФ снесли танком ворота в Круглый Двор и разбили картинную галерею. Сейчас в городе повреждены почти все линии электропередачи, разбиты все дороги.

"Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб", - написал он.

Сейчас в городе работает территориальная оборона. Тем временем мэрия продолжает свою работу.

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Защитники уничтожают технику РФ Байрактарами

В Сумской области украинские военные начали применять против врага Байрактары. Около села Пустовойтовка Роменского района обезвредили колонну вражеской техники из около 80 единиц, из них половина – грады.

Также вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном — танки и БТР.