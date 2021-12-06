Все заради хлопця із Росії. На Полтавщині дівчина зімітувала своє викрадення та вимагала гроші

Зниклу дівчину знайшли на автодорозі "Харків-Щербаківка" (Дергачівський район)

Поліцейські повернули додому дівчину, яка зімітувала своє викрадення / Фото: Колаж: Сьогодні

На Полтавщині 18-річна дівчина зімітувала своє викрадення та вимагала перерахувати певну суму грошей на банківський рахунок.

Про це пише прес-служба поліції.

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Подробиці інциденту

До Миргородського районного відділу поліції 4 грудня, близько 21:45, надійшла інформація від 39-річної мешканки Великосорочинської територіальної громади про зникнення її 18-річної доньки.

Жінка повідомила, що цього дня, близько 16:00, донька пішла до сільської крамниці, але додому не повернулася. А за годину після зникнення їй та родичам почали надходити голосові повідомлення з інформацією про нібито викрадення дівчини та вимогами негайно перерахувати певну суму грошей на вказаний "викрадачами" банківський рахунок.

Як знайшли дівчину

За дорученням керівництва ГУНП області до пошукової роботи розпочали не лише оперативні підрозділи Миргорода, а й досвідчені працівники карного розшуку обласного Главку, кіберполіція та інші служби.

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Також для встановлення місця знаходження дівчини поліцейські передали орієнтування оперативним підрозділам сусідніх областей.

Близько 01:00, 5 грудня, надійшла інформація від колег із Харківської області, що зниклу дівчину знайшли на автодорозі "Харків-Щербаківка" (Дергачівський район), на міжнародному автомобільному пропуску "Гоптівка". Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.

Як пояснила свій вчинок дівчина

18-річна пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль (Росія), бо там на неї начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася через соціальну мережу Інтернет.

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Також дівчина пояснила, що історію з викраденням і вимаганням грошей вигадала сама, бо знала, що батьки не схвалюють такі відносини з невідомим хлопцем. Та й грошей для переїзду в сусідню країну в неї не було.

Поліція вивчає обставини та мотиви вчинку дівчини та проводить превентивні заходи з родиною.

У Львові 4 дні шукають жінку

2 грудня у Львові поблизу танкового заводу зникла безвісти 35-річна львів'янка Марія Дергабузова.

Жінка вийшла з собакою на прогулянку та не повернулася. Її місцезнаходження невідоме. Зникла потребує медичної допомоги.

Прикмети:

Вік: 35 років (1986 р.н.)

Зріст: 170-175 см

Волосся: темно-русяве, довге

Була одягнена: куртка пісочного кольору, спортивний костюм чорного кольору, кросівки

Про місцезнаходження жінки повідомляйте на безкоштовну гарячу лінію за номером 0-800-310-911 або 102.

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