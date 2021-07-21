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Вибух на азотному заводі під Рівним: обласна влада розповіли про наслідки

21 липня 2021 0:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ситуацію з викидами прокоментували головний санітарний лікар і голова Рівненської області

Підприємство працює в штатному режимі. Фото: колаж "Сьогодні"

Підприємство працює в штатному режимі. Фото: колаж "Сьогодні"

Після вибуху на "Рівнеазоті" місцевий Гідрометцентр провів заміри у Рівному і трьох сусідніх селах і перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявив.

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Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Коваль у Facebook.

"Рівненський Гідрометцентр завершив виміри в 4 точках: селах Городок, Караєвичі, Обарів, а також у Рівному на вул. Млинівська. Перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не виявлено!" – написав він.

Ситуацію з викидами через вибух на азотному заводі прокоментував також головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов, він також стверджує, що все в нормі.

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"Робилися дослідження в мікрорайоні Ювілейний у кількох точках. У 5-10 разів менше гранично допустимої разової концентрації. Можна бути спокійними. Ситуація буде відслідковуватися і вночі, і вранці" , – заявив він.

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На "Рівнеазоті" також стверджують, що на поточний момент показники якості повітря перебувають у межах норми і загрози навколишньому середовищу та людям немає.

"20 липня на підприємстві сталася нештатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. У результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами", – розповіли на підприємстві сайту "Сьогодні".

Нагадаємо, 20 липня на заводі "Рівнеазот" сталася позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, що призвело до вибуху.

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