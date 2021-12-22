Моторошна пожежа під Вінницею: поліцейські затримали орендаторку бази відпочинку

Внаслідок інциденту померла одна людина, ще двох намагаються врятувати в лікарні

Орендаторці коплексу готуються оголосити підозру/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У Вінницькій області, де раніше сталася страшна пожежа на базі відпочинку, затримали орендаторку комплексу. Їй готуються оголосити про підозру.

Про це повідомляє ГУНП у Вінницькій області.

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Деталі

46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу затримали у процесуальному порядку. Слідство готує матеріали для оголошення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Наразі усі обставини та причини трагедії встановлюють слідчі.

Що було раніше?

Подія сталась 22 грудня близько 3:00 у селі Садове Літинської територіальної громади. У результаті пожежі, яка виникла в приміщенні готельно-ресторанного комплексу, одна людина загинула, двох осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували. Постраждалі під час пожежі вистрибнули з вікна шостого поверху. Усі вони працювали у цьому закладі.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 ККУ. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до 8 років позбавлення волі.

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