Жуткий пожар под Винницей: полицейские задержали арендатора базы отдыха

Прыгали из окон, чтобы спастись – один человек погиб, еще двоих пытаются спасти в больнице

Арендаторше коплекса готовятся объявить подозрение/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В Винницкой области, где ранее произошел страшный пожар на базе отдыха, задержали арендатора комплекса. Ей готовятся объявить о подозрении.

Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.

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Детали

46-летнюю арендаторшу гостинично-ресторанного комплекса задержали в процессуальном порядке. Следствие готовит материалы для объявления ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Сейчас все обстоятельства и причины трагедии устанавливают следователи.

Что было раньше?

Событие произошло 22 декабря около 3:00 в селе Садовое Литинской территориальной общины. В результате пожара, возникшего в помещении гостинично-ресторанного комплекса, один человек погиб, двое человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Пострадавшие при пожаре выпрыгнули из окна шестого этажа. Все они работали в этом заведении.

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 270 УКУ. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ответственному лицу грозит до 8 лет лишения свободы.

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