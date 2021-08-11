Більшість мертві і розкладаються. У Кирилівці показали "кисіль" з медуз у морі – відео

У курортній Кирилівці Запорізької області все ще багато медуз у морі. Власники баз відпочинку намагаються врятувати бізнес і запевняють, що медуз уже немає, проте відпочивальники публікують зворотну інформацію.
Про це повідомляє "Ріа Мелітополь".
Медузи повернулися. Свіжі фото з курортної Кирилівки
Співрозмовник сайту показав відео з прогулянки на катамарані. На записі видно, що за бортом море кишить медузами.
"Вода за бортом і в 20, і в 30 метрах від берега не тільки не стала чистішою, а навпаки представляє собою суцільне місиво – "фарш з медуз", – стверджує він.
За словами автора, більшість медуз дохлі і почали розкладатися, тому запах води теж не кращий.
У коментарях під цим відео засумнівалися, коли його знімали. Автор запису відповів, що навалу медуз зняли 10 серпня, а на наступний день їх стало ще більше.
Що робити, якщо вжалила медуза
Найпоширеніший вид медуз в Азовському морі – корнерот. Опік від нього не смертельний, але небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей.
На сайті Держпродспоживслужби дали такі поради:
- У разі контакту прийняти антигістамінний препарат.
- Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.
- Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.
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