Більшість мертві і розкладаються. У Кирилівці показали "кисіль" з медуз у морі – відео

Власники готельного бізнесу зазнають збитків, тому заперечують, що медузи так і не пішли

Медузи псують відпочинок туристам в Кирилівці. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області все ще багато медуз у морі. Власники баз відпочинку намагаються врятувати бізнес і запевняють, що медуз уже немає, проте відпочивальники публікують зворотну інформацію.

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Про це повідомляє "Ріа Мелітополь".

Співрозмовник сайту показав відео з прогулянки на катамарані. На записі видно, що за бортом море кишить медузами.

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"Вода за бортом і в 20, і в 30 метрах від берега не тільки не стала чистішою, а навпаки представляє собою суцільне місиво – "фарш з медуз", – стверджує він.

За словами автора, більшість медуз дохлі і почали розкладатися, тому запах води теж не кращий.

У коментарях під цим відео засумнівалися, коли його знімали. Автор запису відповів, що навалу медуз зняли 10 серпня, а на наступний день їх стало ще більше.

Скріншот з YouTube

Що робити, якщо вжалила медуза

Найпоширеніший вид медуз в Азовському морі – корнерот. Опік від нього не смертельний, але небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей.

На сайті Держпродспоживслужби дали такі поради:

У разі контакту прийняти антигістамінний препарат.

Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

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