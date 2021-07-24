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Медузы исчезли? В Кирилловке показали чистое море – фото и видео

24 июля 2021 13:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Отдыхающие радуются, что теперь в море можно спокойно купаться

Если раньше на берегу было полчище медуз, то сейчас их практически нет. Коллаж "Сегодня"

Если раньше на берегу было полчище медуз, то сейчас их практически нет. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающие показали в Сети чистое море, заявив, что медузы куда-то исчезли. Однако так говорят не все туристы – некоторые все еще выкладывают видео с огромным количеством медуз.

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Пользователь Евгений Гуртовенко написал в Instagram, что сегодня, 24 июля, в море можно спокойно купаться – медуз почти нет.

"Друзья, наконец-то можно смело купаться в море! Медуз почти нет, тело не щиплет! И не так жарко как было!", – заявил он.

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Также чистое море показали на странице под ником karina.kirillovka.

Скриншот из соцсети

Кроме того, медузы пропали в районе Арабатской стрелки. Отдыхающая Вика Середа написала, что еще вчера, 23 июля, море было практически чистое, а медуз вывозили техникой.

Скриншот из соцсети

В то же время другие пользователи Сети сообщают, что на берегу все еще есть полчище медуз.

На некоторых участках огромные медузы все еще лежат на берегу.

Скриншот из соцсети
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Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

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