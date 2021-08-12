Кладбище медуз. Туристы в Кирилловке решили очистить море своими силами – видео

В четверг, 12 августа, курортную Кирилловку в Запорожской области продолжают атаковать медузы. Однако отдыхающим это уже не мешает – пляжи забиты людьми. Владельцы баз отдыха установили специальные барьерные сетки от медуз, но это оказалось не особо эффективно.
Видео с пляжа опубликовали в YouTube-канале "Земеля".
Медузы вернулись. Свежие фото с курортной Кирилловки
Автор показал много мертвых медуз на побережье. При этом туристы купаются в море и загорают на пляжах.
Некоторые отдыхающие пытаются спасти ситуацию и своими силами очистить место для купания. С помощью пакетов они вылавливают медуз из воды, а затем выбрасывают их на берег.
"На пляже прям целое медузное кладбище. Люди даже пакетами вылавливают их из моря и кладут на берег. При этом наша власть ничего не делает", – рассказал отдыхающий.
Что делать, если ужалила медуза
Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот . Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.
На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:
- В случае контакта принять антигистаминный препарат.
- Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.
- Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-ным уксусом.
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