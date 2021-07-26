Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медуз

Сейчас идет период, когда вода в море наиболее благоприятная для медуз

Нашествие медуз в Азовском море. Коллаж "Сегодня"

Нашествие медуз в Кирилловке и других курортах на Азовском море связано с понижением солености воды в море, этот процесс идет уже 40 лет.

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Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетманенко.

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Она отметила, что такое же море было еще в 1970-х годах.

"Было нашествие медуз до тех пор, пока море не начало распресняться и медузы на некоторое время исчезли. Они всегда были, но в южной части моря, то есть возле Керченского пролива", – сказала Гетманенко.

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По ее словам, весной медузы входят в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, там они проводят зиму и размножаются.

На протяжении последних 40 лет снижение солености воды происходит определенными циклами. Сейчас как раз период, когда Азовское море по этому критерию приближается к Черному – а это самые комфортные условия для медуз.

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.