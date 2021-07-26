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Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медуз

26 июля 2021 15:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас идет период, когда вода в море наиболее благоприятная для медуз

Нашествие медуз в Азовском море. Коллаж "Сегодня"

Нашествие медуз в Азовском море. Коллаж "Сегодня"

Нашествие медуз в Кирилловке и других курортах на Азовском море связано с понижением солености воды в море, этот процесс идет уже 40 лет.

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Об этом в эфире "Украинского радио" рассказала заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетманенко.

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Она отметила, что такое же море было еще в 1970-х годах.

"Было нашествие медуз до тех пор, пока море не начало распресняться и медузы на некоторое время исчезли. Они всегда были, но в южной части моря, то есть возле Керченского пролива", – сказала Гетманенко.

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По ее словам, весной медузы входят в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, там они проводят зиму и размножаются.

В тренде
Медузы исчезли? В Кирилловке показали чистое море – фото и видео
Если раньше на берегу было полчище медуз, то сейчас их практически нет. Коллаж "Сегодня"

На протяжении последних 40 лет снижение солености воды происходит определенными циклами. Сейчас как раз период, когда Азовское море по этому критерию приближается к Черному – а это самые комфортные условия для медуз.

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.

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