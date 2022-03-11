В Енергодарі знову запрацював мобільний зв'язок від Vodafone

Проблеми зі зв'язком у місті було близько 5 днів

З 6 березня у місті не працював мобільний оператор / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 11 березня, в Енергодарі Запорізької області знову запрацював мобільний оператор Vodafone. Проблеми зі зв'язком у місті були близько 5 днів.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

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"Хороша новина. В Енергодарі знову запрацював мобільний зв'язок Vodafone", – йдеться у повідомленні.

Яка ситуація була в Енергодарі

З 6 березня у місті не працював мобільний оператор Vodafone. Також була проблема із роботою інтернет-провайдерів.

За непідтвердженими даними, аналогічна ситуація була і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах.

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У Херсонській області окупанти відключили мобільний зв'язок

У Херсонській областівідключили мобільні мережі Vodafone та Київстар. Однак Інтернет можна скористатися тільки через Wi-Fi.

"У кого в Херсоні не працюють Vodafone та Київстар, є можливість через вайфай зареєструвати та підключити e-sim від Lifecell, можна зробити через Monobank. Це спрацює для телефонів, що підтримують e-sim (iPhone та нові моделі Android). Посилання: https://monobank.ua/r/qGnzz" , – йдеться у повідомленні UkraineNow.

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