В Энергодаре снова заработала мобильная связь от Vodafone

Проблемы со связью в городе была около 5 дней

С 6 марта в городе не работал мобильный оператор / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 11 марта, в Энергодаре Запорожской области снова заработал мобильный оператор Vodafone. Проблемы со связью в городе была около 5 дней.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

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"Хорошая новость. В Энергодаре снова заработала мобильная связь Vodafone", - говорится в сообщении.

Какая ситуация была в Энергодаре

С 6 марта в городе не работал мобильный оператор Vodafone. Также была проблема с работой интернет-провайдеров.

По неподтвержденным данным, аналогичная ситуация была и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах.

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В Херсонской области оккупанты отключили мобильную связь

В Херсонской области отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Однако интернетом можно воспользоваться только через Wi-Fi.

"У кого в Херсоне не работают Vodafone и Киевстар, есть возможность через вайфай зарегистрировать и подключить e-sim от Lifecell, можно сделать через Monobank. Это сработает для телефонов поддерживающих e-sim (iPhone и новые модели Android). Ссылка: https://monobank.ua/r/qGnzz", – говорится в сообщении UkraineNow.

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