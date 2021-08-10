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У Кирилівці жорстоко побили чоловіка. У нього струс мозку і зламані ребра

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 серпня, 13:10
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Поки поліцейські з'ясовують, чи писав заяву потерпілий. Зараз він перебуває у лікарні
Медики госпіталізували побитого чоловіка. Колаж "Сьогодні"
Медики госпіталізували побитого чоловіка. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області, де раніше відпочивальниця зламала ногу, жорстоко побили 50-річного чоловіка. Його госпіталізували з серйозними травмами.

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Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги в Facebook.

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Зазначається, що на місці події працювала одна фельдшерська бригада.

Потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом ребер зліва, забій внутрішніх органів.

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При цьому причина побиття поки невідома.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції Запорізької області розповіли сайту "Сьогодні", що поки з'ясовують усю інформацію.

"Зараз перевіряється ця інформація. З'ясовуємо, чи писала заяву до поліції ця людина. По мірі надходження відомостей проінформуємо. Є кілька прикладів, коли відпочивальники після конфліктів заявляли, що не мають один до одного претензій", – заявили в поліції.

Кількість злочинів в Україні зменшується

За даними "Вікіпедії", в Україні з початку 2010-го зменшується кількість злочинів. Якщо тоді за рік зафіксували 500 902 заяв, то 2020 року – 335 000. При цьому кількість вбивств зменшилася вдвічі:

  • 2010-го – 2356 вбивств;
  • 2020-го – 1326.

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