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В Кирилловке жестоко избили мужчину. У него сотрясение мозга и сломанные ребра

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 августа, 13:10
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Пока полицейские выясняют, писал ли заявление пострадавший. Сейчас он находится в больнице
Медики госпитализировали избитого мужчину. Коллаж "Сегодня"
Медики госпитализировали избитого мужчину. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области, где ранее отдыхающая сломала ногу, жестоко избили 50-летнего мужчину. Его госпитализировали с серьезными травмами.

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Об этом сообщает областной центр экстренной медпомощи в Facebook.

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Отмечается, что на месте происшествия работала одна фельдшерская бригада.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер слева, ушиб внутренних органов.

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При этом причина избиения пока неизвестна.

Что говорят в полиции

В пресс- службе полиции Запорожской области рассказали сайту "Сегодня", что пока выясняют всю информацию

"Сейчас проверяется эта информация. Выясняем, писал ли заявление в полицию этот человек. По мере поступления сведений проинформируем. Есть несколько примеров, когда отдыхающие после конфликтов заявляли, что не имеют друг к другу претензий", – заявили в полиции.

Количество преступлений в Украине уменьшается

По данным "Википедии", в Украине с начала 2010-го уменьшается количество преступлений. Если тогда за год зафиксировали 500 902 заявлений, то в 2020 году – 335 000. При этом количество убийств уменьшилась вдвое:

  • в 2010 – 2356 убийств;
  • в 2020 – 1326.

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