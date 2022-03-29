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Арахамія та Чалий назвали умови України щодо гарантій безпеки

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 14:45
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Сторони готують новий міжнародний договір
Давид Арахамія та Олександр Чалий розповіли про підсумки переговорів у Туреччині. Фото: колаж "Сьогодні"
Давид Арахамія та Олександр Чалий розповіли про підсумки переговорів у Туреччині. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Після завершення зустрічі член української делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сторони готують міжнародний договір щодо нової системи гарантій безпеки для України.

За його словами, країни-гаранти будуть зобов'язані надати допомогу. Серед гарантів будуть країни Ради безпеки ООН, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Польща, Ізраїль.

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"У нас неврегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території.
Деякі країни вже дали попереднє узгодження. Це та система, на якій ми хочемо збудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти повинні допомагати вступати до ЄС", – сказав Арахамія.

Зі свого боку член української делегації Олександр Чалий наголосив, що договір про гарантії безпеки — це можливий дипломатичний варіант закінчення війни.

"Ключова вимога до договору – чіткі гарантії безпеки України, які мають бути аналогічними 5 статті НАТО. Тобто якщо Україна буде об'єктом агресії, ми маємо право протягом трьох днів вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не призведуть, то країни гаранти повинні допомогти озброєнням і навіть закрити небо" – пояснив він.

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Чалий додав, що якщо сторонам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус, позаблоковість та без'ядерність.

"Під такими гарантіями, які дорівнюють 5 статті НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але принципово важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС", – сказав він.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 29 березня у Стамбулі пройшли переговори української та російської делегацій. Обговорювали два ключові питання: міжнародні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню.

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Також ми інформували, що Росія готова відмовитись від низки важливих вимог до України.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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