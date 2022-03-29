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Арахамия и Чалый назвали условия Украины по гарантиям безопасности

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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29 марта, 14:45
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Стороны готовят новый международный договор
Давид Арахамия и Александр Чалый рассказали об итогах переговоров в Турции. Фото: коллаж "Сегодня"
Давид Арахамия и Александр Чалый рассказали об итогах переговоров в Турции. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице Турции закончился раунд переговоров делегаций Украины и России. После завершения встречи член украинской делегации, глава парламентской фракции Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что стороны готовят международный договор о новой системе гарантий безопасности для Украины.

По его словам, страны-гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов будут страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

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"У нас неурегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории.
Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", – сказал Арахамия.

В свою очередь член украинской делегации Александр Чалый подчеркнул, что договор о гарантиях безопасности — это возможный дипломатический вариант окончания войны.

"Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо", – объяснил он.

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Чалый добавил, что если сторонам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус, внеблоковость и безъядерность.

"Под такими гарантиями, которые равны 5 статье НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 29 марта в Стамбуле прошли переговоры украинской и российской делегаций, обсуждали два ключевых вопроса: международные гарантии безопасности для Украины, а также прекращение огня.

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Также мі информировали, что Россия готова отказаться от ряда важных требований к Украине.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

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