Арахамия рассказал, когда могут встретиться Зеленский и Путин

Глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что уже наступила потребность встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. По его словам, уже через неделю планируется наработать то, что зависит от участников переговорного процесса.
Об этом Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24".
По его словам, на последних очных переговорах был поднят вопрос о встречи Зеленского и Путина, но тогда делегация РФ заявила, что "нужно иметь более согласованный проект договора".
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"Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран", – отметил Арахамия.
Арахамия: Первый экземпляр требований России на переговорах отдам в музей Победы
На первые переговоры Украины и России представители страны-агрессора привезли ультимативные требования, фактически означавшие капитуляцию, хотя именно этого слова в переданной бумаге и не было. Об этом рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".
Пока опубликовывать эти требования нельзя, однако, обещает политик, однажды Украина увидит этот документ, от которого "хотелось встать и уйти".
"Я сохранил первую версию требований российской стороны. Оно называлось "договор", но для меня это точно были условия капитуляции. Они это передали нам в бумажном виде и я нам для Музея Победы оставлю этот экземпляр. Наши западные партнеры отмечают, что в переговорах значительный прогресс. Но если украинец увидит этот промежуточный результат, там такого победного аспекта не увидят. Мы в процессе", – отмечает Арахамия.
Среди важных для Украины моментов, которые произошли в переговорах, как отмечает Арахамия:
- Сменилось место с Беларуси на Стамбул.
- Украинскую позицию поставили публично, поэтому Россия уже не сможет имитировать процесс переговоров.
"Были основные опасения, что этот процесс (переговоров – ред.) для того, чтобы скрыть военные действия и всем рассказывать, что продолжается переговорный процесс, так что давайте новые санкции не вводить. Такова была тактика", – говорит глава делегации. Поэтому очень важно было обнародовать украинскую позицию – это сузило возможности России избегать настоящего диалога.