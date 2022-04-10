Арестович: Мелитополь становится новой Чернобаевкой

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сравнил Мелитополь с Чернобаевкой. Это связано с тем, что ВСУ нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе.
Об этом Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину.
Он сравнил успех украинских военных с похожей ситуацией на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. Там оккупанты подверглись ударам около 15 раз.
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"Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления — рвалось часа два. Любо-дорого", — сказал Арестович.
По его словам, Мелитополь – главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный вокзал, автомобильное сообщение.
"Опорный пункт россиян, обеспечивающий связь и для Херсона, и для Запорожья, и для Мариуполя. Узел центральный. В Запорожской области все время что-то происходит, все время капает: одну деревеньку освободили, вторую. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают оккупантам успешно двигаться на юг", – добавил Арестович.
Что известно о Чернобаевке
В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.
Ситуация в Мелитополе
- В данный момент в городе уже сутки оккупационные войска держат изъятые 8 автобусов для эвакуации.
- В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек. Кроме того, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.
- 3 апреля оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, которых ранее взяли в плен.
- 11 марта 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
- Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.
- 17 марта стало известно, что мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников в рамках обмена пленными. Россияне больше пяти дней склоняли его к сотрудничеству.