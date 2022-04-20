Арестович: Путін сидить у бункері, робить манікюр та боїться зайти в інтернет

Лідер російських окупантів ховається в бункері і всю інформацію про те, що відбувається, отримує від своїх референтів

Олексій Арестович вважає, що Путін намагається зробити так, щоб його вважали монстром / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб його вважали безумцем, а насправді він ховається від усіх. Про це розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович на своєму Youtube-каналі .

"Путін хоче, щоб його вважали безумцем, який здатний стерти весь світ у потерті. Насправді, це людина, яка робить манікюр, сидить у бункері і боїться вийти в інтернет, щоб не спалитись і читає лише те, що референти принесли. Єдиний людина, яка дозволила, щоб їм правили референти, щоб їм правил той натовп, який він же розбестив", – розповів Арестові. год.

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Також він зазначив, що Путін не може нав'язати суспільству свою ж політичну волю, наприклад, не може оголосити мобілізацію, яка йому така потрібна.

Путін перейшов до плану "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни. РФ вже змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор хоче 9 травня, коли росіяни відзначають День перемоги, президент РФ Володимир Путін хоче продемонструвати успіхи в Україні. У російських військовослужбовців знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності.

Про дату – 9 травня – також повідомили СБУ. Вона опублікувала чергове перехоплення розмови окупанта із родичами в Росії, в якій обговорюються плани Кремля провести в Україні парад "перемоги" 9 травня.

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CNN з посиланням на джерела в Міноборони США повідомляло, що Путін не залишить Київ у спокої , кінцевою метою його вторгнення є Донбас та захоплення Києва. Протягом наступних кількох тижнів російські сили поповнять запаси та передислокуються з метою розпочати новий масований наступ на Донбасі.

Глава Офісу президента Олексій Арестовичф вважає, що програв у війні з Україною, президент Росії буде змушений вигадати якусь змову всередині РФ і оголосить зрадників, щоби виглядати переможцям в очах російського обивателя.