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Аваков передбачив хід битви за Донбас

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 23:52
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Російські військові нагнітатимуть кількістю, технікою, бомбардуваннями та атаками в деяких напрямках
Арсен Аваков розповів про плани окупантів
Арсен Аваков розповів про плани окупантів / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що відхід російських військ від Києва був наслідком опору українських захисників. Військові РФ змушені були піти, щоб не втратити ще більше. Окупанти залишили свої позиції і у Чернігівській, і Житомирській, і Сумській областях. Велика кількість військових наразі сконцентрована на сході України.

Про це Аваков сказав в інтерв'ю з телеведучою Наталією Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"У цьому раунді війни росіяни змушені піти з-під Києва, щоб не втратити більше вони залишили свої позиції і в Чернігівській, і в Житомирській, і в Сумській областях. Що в них залишилося? У них залишилося божевільно велике угруповання, яке сконцентроване на сході. Це Луганський та Донецький напрямок та Азово-Таврійський фронт, як я його називаю", – сказав Аваков.

За його словами, там і будуть зосереджені військові дії.

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"Те, що наразі відбувається в районі Ізюмського та Борівського напрямку, те, що нині відбувається навколо Миколаєва та Херсона – це головне. До чого це призведе? Очевидно, що відбуватиметься приблизно те, що було під Києвом. Буде нагнітання кількістю, буде нагнітання технікою, буде нагнітання бомбардуваннями та атаками", – додав колишній міністр внутрішніх справ.

Але опір української сторони лише наростатиме.

Також Аваков розповів про ситуацію в Києві. У місті стало спокійніше, але воно все ще досить закрите.

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"І що роблять мої друзі та колеги, які перебували у багатьох різних батальйонах тероборони – вони шукають шляхи на схід. Вони думають, як поїхати, до кого приєднається. Вони думають про тотальний опір. Один мені сьогодні навіть сказав: "Та хоч би встигли ми їх там мочити, бо боюся, що встигнуть укласти якусь угоду і ми не встигнемо". Це з одного боку такий патріотизм правильний, злість, готовність, відчай, концентрація", – сказав Аваков.

Але попереду, за словами ексміністра внутрішніх справ, будуть дуже серйозні сутички.

"Не означає, що вони програні для нас будуть, але це означає, що на них ми витратимо багато сил і багато концентрації. У нас величезна кількість людей, які готові воювати. Те, чого нам не вистачає – важке озброєння", – сказав він.

За словами Авакова, Захід зобов'язаний підтримати Україну фінансово, структурно за санкціями та летальною зброєю наступального характеру.

Харків підготувався до оборони

Мер Харкова Ігор Терехов записав нове відеозвернення до місцевих жителів. Міський голова заявив, що він та його команда залишаються у місті, незважаючи ні на що. Про це міський голова Харкова повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Терехова, потреби в евакуації немає, оскільки Харків озброєний та готовий до оборони.

Він зазначив, що інформація про евакуацію стосувалася лише Лозовського та Барвінківського районів Харківської області.

"Сьогодні з’явилася інформація про евакуацію в області. Я та команда мерії у Харкові і працюємо в повному обсязі! Ми – вистоїмо! Ми переможемо! Ми – збережемо Харків!" – наголосив Терехов.

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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