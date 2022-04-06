Аваков предусмотрел ход битвы за Донбасс

Российские военные будут нагнетать массой, техникой, бомбежками и атаками в некоторых направлениях

Арсен Аваков рассказал о планах оккупантов / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, чтоотход российских войск от Киева был результатом сопротивления украинских защитников. Военные РФ вынуждены были уйти, чтобы не потерять еще больше. Оккупанты оставили свои позиции и в Черниговской, и в Житомирской, и в Сумской областях. Большое количество военных сейчас сконцентрировано на востоке Украины.

Об этом Аваков сказал в интервью телеведущей Натальей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"В этом раунде войны русские вынуждены уйти из-под Киева, чтобы не потерять больше; они оставили свои позиции и в Черниговской, и в Житомирской, и в Сумской областях. Что у них осталось? У них осталась сумасшедшая большая группировка, которая сконцентрирована на востоке. Это Луганское и Донецкое направление и Азово-Таврический фронт, как я его называю", – сказал Аваков.

По его словам, там и будут сосредоточены военные действия.

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"То, что сейчас происходит в районе Изюмского и Боровского направления, то, что сейчас происходит вокруг Николаева и Херсона – это главное. К чему это приведет? Очевидно, что будет происходить примерно то, что было под Киевом. Будет нагнетание массой, будет нагнетание техникой, будет нагнетание бомбежками и атаками", – добавил бывший министр внутренних дел.

Но сопротивление украинской стороны будет только нарастать.

Также Аваков рассказал о ситуации в Киеве. В городе стало спокойнее, но он все еще достаточно закрыт.

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"И что делают мои друзья и коллеги, которые состояли во многих разных батальонах теробороны – они ищут пути на восток. Они думают, как поехать, к кому присоединиться. Они думают о тотальном сопротивлении. Один мне сегодня даже сказал: "Да хоть бы успели мы их там мочить, потому что боюсь, что успеют заключить соглашение какое-то и мы не успеем". Это с одной стороны такой патриотизм правильный, злость, готовность, отчаяние, концентрация", – сказал Аваков.

Но впереди, по словам экс-министра внутренних дел, будут очень серьезные столкновения.

"Не значит, что они проиграны для нас будут, но это значит, что на них мы потратим много сил и много концентрации. У нас огромное количество людей, которые готовы воевать. То, чего нам не хватает – тяжелое вооружение", – сказал он.

По словам Авакова, Запад обязан поддержать Украину финансово, структурно по санкциям и летальным оружием наступательного характера.

Харьков подготовился к обороне

Мэр Харькова Игорь Терехов записал новое видеообращение к местным жителям. Городской голова заявил, что он и его команда остаются в городе, несмотря ни на что. Об этом городской голова Харькова сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Терехова, необходимости в эвакуации нет, так как Харьков вооружен и готов к обороне.

Он отметил, что информация об эвакуации касалась только Лозовского и Барвенковского районов Харьковской области.

"Сегодня появилась информация об эвакуации в области. Я и команда мэрии в Харькове и работаем в полном объеме! Мы – выстоим! Мы – победим! Мы – сохраним Харьков!" – подчеркнул Терехов.

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