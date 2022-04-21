Битва за Донбасс: в Луганской области ВСУ отбили девять атак оккупантов

В Луганской области российские оккупанты пытаются закрепиться в Рубежном и штурмуют Попасную. Бойцы ВСУ отбили девять атак противника.
Об этом сообщила в Facebook Луганская областная государственная администрация.
"На линии фронта отбиты девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами. Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппараты типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.
В Луганской ОГА также отметили, что враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной.
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В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:
- личного состава — около 20 900 человек;
- танков ‒ 815 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 2087 единиц;
- артиллерийских систем — 391 единица;
- РСЗО — 136 единиц;
- средств ПВО — 67 единиц;
- самолетов – 171 единица;
- вертолетов – 150 единиц;
- автомобильной техники — 1504 единицы;
- корабли/катера — 8 единиц;
- цистерн с ГСМ — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.