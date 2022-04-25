Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Бріджит Брінк – 25 років у Держдепі, картинг та барабан. Що відомо про нового посла США в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 15:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі Брінк працює послом США у Словаччині
Бріджіт Брінк продуктивно працює і активно відпочиває. Фото: колаж "Сьогодні"
Бріджіт Брінк продуктивно працює і активно відпочиває. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден оголосив про висування кандидатури Бріджит Брінк на посаду нового посла США в Україні. Про це повідомила пресслужба Білого дому. Сайт "Сьогодні" з'ясував, хто така Бріджит Брінк і що про неї відомо.

Повернення американських дипломатів у Київ та призначення нового посла

У неділю, 24 квітня, до Києва з офіційним візитом прибули державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським американські чиновники повідомили, що співробітники американського посольства, які покинули Київ перед вторгненням Росії 24 лютого, повернуться в столицю України вже цього тижня. Крім того, Блінкен і Остін поінформували про призначення невдовзі посла США в Україні, якого не було майже три роки – з відкликання Марі Йованович у травні 2019 року.

Реклама

25 квітня пресслужба Білого дому повідомила, що президент Байден оголосив про висунення кандидатури на посаду посла США в Україні – Бріджит Брінк, яка тепер є послом США в Словаччині.

Чутки про те, що Байден визначився з кандидатом на пост посла в Україні, з'явилися ще взимку. 31 січня інформагентство Bloomberg повідомляло, що Бріджит Брінк є фаворитом серед претендентів, оскільки вона є дипломатом з великим досвідом роботи у Східній Європі й може виявитися корисною на тлі зростання напруженості у відносинах між Києвом та Москвою.

Ентоні Блінкен та Ллойд Остін зустрілися з Володимиром Зеленським
Ентоні Блінкен та Ллойд Остін зустрілися з Володимиром Зеленським / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Що відомо про Бріджит Брінк

Бріджит Брінк народилася в Мічигані, закінчила приватний "Кеньйон-коледж" у штаті Огайо, здобувши ступінь бакалавра політичних наук. Також вона закінчила дві магістратури у престижній Лондонській школі економіки – у галузі міжнародних відносин та політичної теорії.

Брінк, крім англійської, вільно говорить російською та сербською мовами, а також має базові навички у грузинській та французькій мовах. Брала участь в американських дипмісіях у Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

У Держдепартаменті США Брінк працює 25 років. Своє перше призначення за кордон вона отримала в посольство США у Белграді (Сербія), де працювала співробітником політичного та консульського відділу у 1997-1999 роках, у розпал війни на Балканах. Після Сербії Брінк була призначена співробітницею американського посольства на Кіпрі, де працювала до 2002 року.

Реклама

У Держдепартаменті США Бріджет Брінк працює 25 років
У Держдепартаменті США Бріджет Брінк працює 25 років / Фото: Wikipedia

Протягом кількох років обіймала посаду спеціального помічника заступника держсекретаря США з політичних питань. У цій ролі вона курувала питання зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південноєвропейськими державами.

У 2005-2008 роках Брінк очолювала політико-економічний відділ посольства США в Тбілісі (Грузія), війну з якою в 2008 році якраз розв'язала Росія.

Після цього Бріджит Брінк кілька років пропрацювала у Вашингтоні на посаді заступника директора департаменту у справах Південної Європи в Держдепі США. Коли президентом США був Барак Обама, вона увійшла до складу Ради національної безпеки як координатора розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія).

У 2011 році Брінк знову повернулася до Грузії – як заступниця голови дипмісії США в Тбілісі. Потім її перевели на аналогічну посаду в американське посольство в Ташкенті (Узбекистан), де Брінк працювала у 2014-2015 роках.

У 2015 році її призначили заступницею помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії. На цій посаді Брінк відповідала за проблематику затяжних конфліктів у Європі, а також відносин США зі Східною Європою та країнами Кавказу.

Брінк відповідала за відносини США зі Східною Європою та країнами Кавказу
Брінк відповідала за відносини США зі Східною Європою та країнами Кавказу / Фото: Wikipedia

У травні 2019 року Бріджит Брінк була вперше призначена послом США. Тодішній президент Дональд Трамп відправив її представляти Америку в Словаччині. Нині Брінк все ще працює в Братиславі.

У травні 2019 року Бріджіт Брінк була призначена послом США
У травні 2019 року Бріджіт Брінк була призначена послом США / Фото: Instagram

В Instagram у Бріджит Брінк 643 підписники та 112 публікацій. Дипломатка публікує фотографії ділових зустрічей та особистого життя. Судячи з облікового запису посла в соцмережі, вільний від роботи час вона проводить активно – займається спортом та відвідує концерти. Наприклад, Новий, 2022-й рік Брінк зустріла із сім'єю на словацькому гірськолижному курорті Низькі Татри, а в 2021 році каталася на велосипеді, картингу та грала на барабанній установці свого сина.

Крім того, американський посол кілька разів відвідувала Словацький національний театр та ходила на концерт Словацької філармонії.

У вільний від роботи час Бріджіт Брінк віддає перевагу активному відпочинку з сім'єю
У вільний від роботи час Бріджіт Брінк віддає перевагу активному відпочинку з сім'єю / Фото: Instagram

Кого змінила Брінк

Посада посла США в Україні вакантна понад два роки. У травні 2019 року за два місяці до офіційного закінчення строку повноважень США відкликали свого посла в Україні Марі Йованович. Імовірною причиною такого рішення Держдепартаменту США став скандал, який спалахнув на початку березня 2019 року. За кілька тижнів до чергових президентських виборів в Україні Йованович у досить відвертій як для іноземного дипломата промові закликала українську владу звільнити спеціального антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Марі Йованович була відкликана у США у травні 2019 року. Фото: uatv.ua
Марі Йованович була відкликана у США у травні 2019 року. Фото: uatv.ua

Того-таки місяця Йованович стала об'єктом звинувачень від генерального прокурора України Юрія Луценка. В інтерв'ю американському виданню The Hill генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що посол США Йованович на першій їхній зустрічі передала йому список осіб, яких не можна переслідувати.

У Державному департаменті США назвали твердження Луценка про отримання такого списку "повною вигадкою". Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому "список недоторканних" осіб, про що він заявляв раніше.

Після Йованович її обов'язки виконували колишній посол США в Україні Вільям Тейлор і тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38804.09

Binance Coin (BNB)

393.08

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

101.83

Theta (THETA)

2.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.66

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)
Чат-бот Education Ua
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти