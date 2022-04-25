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Бриджит Бринк – 25 лет в Госдепе, картинг и барабан. Что известно о новом после США в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 15:24
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В данное время Бринк работает послом США в Словакии
Бриджит Бринк продуктивно работает и активно отдыхает. Фото: коллаж "Сегодня"
Бриджит Бринк продуктивно работает и активно отдыхает. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность нового посла США в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Сайт "Сегодня" выяснил, кто такая Бриджит Бринк и что о ней известно.

Возвращение американских дипломатов в Киев и назначение нового посла

В воскресенье, 24 апреля, в Киев с официальным визитом прибыли государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским американские чиновники сообщили, что сотрудники американского посольства, которые покинули Киев перед вторжением России 24 февраля, вернутся в столицу Украины уже на этой неделе. Кроме того, Блинкен и Остин проинформировали о грядущем назначении посла США в Украине, которого не было почти три года – с отзыва Мари Йованович в мае 2019 года.

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25 апреля пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Байден объявил о выдвижении кандидатуры на пост посла США в Украине – Бриджит Бринк, которая в данное время является послом США в Словакии.

Слухи о том, что Байден определился с кандидатом на пост посла в Украине появились еще зимой. 31 января информагентство Bloomberg сообщало, что Бриджит Бринк является фаворитом кандидатуры президента Джо Байдена на пост посла в Украине,так как она является дипломатом с большим опытом работы в Восточной Европе и может оказаться полезной на фоне роста напряженности в отношениях между Киевом и Москвой.

Энтони Блинкен и Ллойд Остин встретились с Владимиром Зеленским
Энтони Блинкен и Ллойд Остин встретились с Владимиром Зеленским / Фото: Офис Президента Украины

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Что известно о Бриджит Бринк

Бриджит Бринк родилась в Мичигане, закончила частный колледж штата Огайо "Кеньон-колледж", получив степень бакалавра политических наук. Также она окончила две магистратуры в престижной Лондонской школе экономики – в области международных отношений и политической теории.

Бринк кроме английского, свободно владеет русском и сербском языками, а также обладает базовыми навыками в грузинском и французском языках. Участвовала в американских дипмиссиях в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.

В Госдепартаменте США Бринк работает 25 лет. Свое первое назначение за рубеж она получила в посольство США в Белграде (Сербия), где работала сотрудником политического и консульского отдела в 1997-1999 годах, в разгар войны на Балканах. После Сербии Бринк была назначена сотрудницей американского посольства на Кипре, где работала до 2002 года.

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В Госдепартаменте США Бриджет Бринк работает 25 лет
В Госдепартаменте США Бриджет Бринк работает 25 лет / Фото: Wikipedia

Последующие несколько лет провела в должности специального помощника заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам. В этой роли она курировала вопросы внешнеполитических отношений Вашингтона с южноевропейскими государствами.

В 2005-2008 годах Бринк возглавляла политико-экономический отдел посольства США в Тбилиси (Грузия), войну с которой в 2008 году как раз развязала Россия.

После этого Бриджит Бринк несколько лет проработала в Вашингтоне на должности замдиректора департамента по делам Южной Европы в Госдепе США. Когда президентом США был Барак Обама, она вошла в состав Совета национальной безопасности как координатор развития отношений Вашингтона со странами Эгейского моря и Южного Кавказа (Турция, Греция, Кипр, Грузия, Азербайджан, Армения).

В 2011 году Бринк снова вернулась в Грузию – в качестве заместителя главы дипмиссии США в Тбилиси. Затем ее перевели на аналогичную должность в американское посольство в Ташкенте (Узбекистан), где Бринк работала в 2014-2015 годах.

В2015 году ее назначили заместителем помощника американского госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии. На данной должности Бринк отвечала за проблематику затяжных конфликтов в Европе, а также отношений США с Восточной Европой и странами Кавказа.

Бринк отвечала за отношения США с Восточной Европой и странами Кавказа
Бринк отвечала за отношения США с Восточной Европой и странами Кавказа / Фото: Wikipedia

В мае 2019 года Бриджит Бринк была впервые назначена послом США. Действующий тогда президент Дональд Трамп отправил ее представлять Америку в Словакии. В данное время Бринк все еще работает на этой должности в Братиславе.

В мае 2019 года Бриджит Бринк была назначена послом США
В мае 2019 года Бриджит Бринк была назначена послом США / Фото: Instagram

В Instagram у Бриджит Бринк 643 подписчика и 112 публикаций. Дипломат публикует фотографии деловых встреч и личной жизни. Судя по аккаунту посла в соцсети, свободное от работы время она проводит активно – занимается спортом и посещает концерты. Так, например, Новый 2022-й год Бринк встретила с семьей на словацком горнолыжном курорте Низкие Татры, а в 2021 году дипломат каталась на велосипеде, картинге и играла на барабанной установке своего сына.

Кроме того, американский посол несколько раз посещала Словацкий национальный театр и ходила на концерт Словацкой филармонии.

В свободное от работы время Бриджит Бринк предпочитает активный отдых с семьей
В свободное от работы время Бриджит Бринк предпочитает активный отдых с семьей / Фото: Instagram

Кого сменила Брик

Должность посла США в Украине вакантна более двух лет. В мае 2019 года за два месяца до официального истечения срока полномочий США отозвали своего посла в Украине Мари Йованович. Вероятной причиной такого решения Госдепартамента США стал скандал, который вспыхнул в начале марта 2019 года. За несколько недель до очередных президентских выборов в Украине Йованович в достаточно откровенной, как для иностранного дипломата, речи призвала украинские власти уволить специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Мари Йованович была отозвана в США в мае 2019 года. Фото: uatv.ua
Мари Йованович была отозвана в США в мае 2019 года. Фото: uatv.ua

В тот же месяц Йованович стала объектом обвинений со стороны генерального прокурора Украины Юрия Луценко. В интервью американскому изданию The Hill генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что посол США Йованович на первой их встречи передала ему список лиц, которых нельзя преследовать.

В Государственном департаменте США назвали утверждение Луценко о получении такого списка "полной выдумкой". Позже генеральный прокурор Юрий Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.

После Йованович ее обязанности исполняли бывший посол США в Украине Уильям Тейлор и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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