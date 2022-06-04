Британія буде з Україною до перемоги над РФ: цитати світових лідерів за 4 червня

Макрон вирішив рятувати українське зерно

Провідні політики посилають Путіну чіткі меседжі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні лідери продовжують висловлюватися з приводу тривалої вже більш ніж на 100 днів війни в Україні , наголошуючи на найгостріших проблемах протистояння з Росією. Знову лунають слова підтримки.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати.

Реклама

100 днів війни

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала далі підтримувати Україну.

"100 днів відважних українців, які невпинно борються за свободу та демократію. 100 днів безпрецедентної підтримки людей з усього світу. Ми не можемо стомитися. Ми повинні продовжувати, доки Україна не переможе і не переможе справедливість", – сказала естонський міністр.

Державний секретар США Ентоні Блінкен:

Реклама

"Упродовж 100 днів Кремль руйнував міста, вбивав мирних жителів та завдавав неймовірних втрат. Протягом 100 днів народ України виявляв визначну мужність, єдність та мужність, захищаючи свою країну. Вони заслуговують на те, щоб жити у світі від агресії президента Путіна" , – написав Блінкен у Твіттері .

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що буде з Україною до перемоги.

"За 100 днів після варварського вторгнення Путіна українці дали відсіч із високою мужністю та гідністю. Наша підтримка України ніколи не похитнеться, поки українці не знайдуть миру і свободи, яких заслуговує їхній героїзм", – написав Борис Джонсон.

Реклама

Зерно та зброя

Президент Франції Еммануель Макрон, який мріє "зберегти обличчя" міжнародного злочинця Володимира Путіна тепер хоче врятувати українське зерно.

" Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І, нарешті, зробити все, щоб експортувати з України зернові", – сказав Макрон .

Глава Пентагону Ллойд Остін (США) анонсував нову зустріч із передачі Україні необхідної для придушення армії Росії зброї.

"Я поїду до Брюсселя, Бельгія , щоб провести наступне особисте засідання Контактної групи з оборони України. Керівники оборонних відомств буквально з усього світу зберуться там, щоб обговорити кризу, що продовжується, в Україні після неспровокованого вторгнення Росії" , – повідомив Ллойд Остін, передає американський телеканал CNN.

Попередні висловлювання