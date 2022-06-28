Буданов розповів, як довго РФ зможе воювати і що на неї чекає у підсумку

Глава української розвідки погодився із західною оцінкою, що російські війська деградували та деморалізовані

Кирило Буданов розповів про російську армію. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, то це буде не крах системи, а крах російської державності. Тому російські окупанти боротимуться, скільки зможуть.

Про це глава розвідки України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю газеті Financial Times.

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Коментуючи ситуацію на фронті, очільник української воєнної розвідки зазначив:

"Сьогодні лінія фронту простягається на 2400 км, тобто стільки ж, скільки утримував у Другій світовій війні СРСР проти нацистської Німеччини. Тоді Радянський Союз отримав із Заходу набагато більше військової підтримки. Заходу потрібно надавати допомогу "серйозніше", інакше війна затягнеться довше і матиме більші витрати для України та світу. Перші ознаки голоду в Африці стали можливими через морську блокаду росією чорноморських портів та перешкоджання постачанню українського зерна", – заявив Буданов.

Погоджуючись із західною оцінкою, що російські війська деградували та деморалізовані, начальник ГУР МО України зауважив:

"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде не крах системи, це буде крах державності. Тому російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу", – додав Буданов.

Буданов назвав єдиний для України варіант повернути свої території

Глава розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія використовує резервні сили під час таємної мобілізації для поповнення своїх лав на сході України. Про це повідомляє Reuters.

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"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", – сказав він.

Буданов зазначив, що ми не повинні чекати на диво, що росіяни втомляться і перестануть хотіти воювати тощо. Ми відвоюємо свою територію внаслідок нашого контрнаступу.

Він сказав, що у війні проти України було задіяно 330 000 військовослужбовців, третина всіх збройних сил РФ, і додав, що ця цифра також включає небойовий персонал, такий як персонал тилового забезпечення.

"Основну частину цього числа становить бойова частина, а це понад 50% того, що є у Росії на даний момент", – сказав Буданов.

Він сказав, що спокійно ставиться до можливості того, що Росія, зрештою, відкрито оголосить про мобілізацію, оскільки це означатиме, що президенту Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з незручними питаннями вдома.

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"Вони справді цього бояться – це основна причина, чому мобілізація відбувається потай, у тому числі з використанням (резервістів)", – сказав він.

За словами Буданова, військові частини, які брали участь 24 лютого, і ті ж самі військові частини зараз у більшості випадків мають другу, а в деяких випадках навіть третю групу особового складу.

"Це не добре навчені люди, яких готували багато років", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що Буданов анонсував великі зміни на фронті.

Також нагадаємо, що Буданов розкрив подробиці операції захисників України на Зміїному.