Буданов рассказал, как долго РФ сможет воевать и что ее ждет в итоге

Глава украинской разведки согласился с западной оценкой, что российские войска деградировали и деморализованы

Кирилл Буданов рассказал о российской армии. Фото: коллаж "Сегодня"

Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет не крах системы, а крах российской государственности. Поэтому российские оккупанты будут сражаться, сколько смогут.

Об этом глава разведки Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Financial Times.

Реклама

Комментируя ситуацию на фронте, глава украинской военной разведки отметил:

"Сегодня линия фронта растягивается на 2400 км, то есть столько же, сколько удерживал во Второй мировой войне СССР против нацистской Германии. Тогда Советский Союз получил с Запада гораздо больше военной поддержки. Западу нужно оказывать помощь более серьезно, иначе война затянется дольше и будет иметь большие затраты для Украины и мира. Первые признаки голода в Африке стали возможны через морскую блокаду Россией черноморских портов и препятствование поставке украинского зерна", – заявил Буданов.

Соглашаясь с западной оценкой, что российские войска деградировали и деморализованы, начальник ГУР МО Украины отметил:

"Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет не крах системы, это будет крах государственности. Поэтому российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода", – добавил Буданов.

Буданов назвал единственный для Украины вариант вернуть свои территории

Глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия использует резервные силы в ходе тайной мобилизации для пополнения своих рядов на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters.

Реклама

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию", – сказал он.

Буданов отметил, что мы не должны ждать чуда, что русские устанут и перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления.

Он сказал, что в войне против Украины было задействовано 330 000 военнослужащих, треть всех вооруженных сил РФ, и добавил, что эта цифра также включает небоевой персонал, такой как персонал тылового обеспечения.

"Основную часть этого числа составляет боевая часть, а это более 50% того, что есть у россии на данный момент", – сказал Буданов.

Он сказал, что спокойно относится к возможности того, что Россия в конечном итоге открыто объявит о мобилизации, поскольку это будет означать, что президенту Владимиру Путину придется столкнуться с неудобными вопросами дома.

Реклама

"Они действительно этого боятся – это основная причина, почему мобилизация происходит скрытно, в том числе с использованием (резервистов)", – сказал он.

По словам Буданова, воинские части, принимавшие участие 24 февраля, и те же воинские части сейчас в большинстве случаев имеют вторую, а в некоторых случаях даже третью группу личного состава.

"Это не хорошо обученные люди, которых готовили много лет", – сказал он.

Ранее мы сообщали, что Буданов анонсировал большие перемены на фронте.

Также напомним, что Буданов раскрыл подробности операции защитников Украины на Змеином.