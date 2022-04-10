Черниговская область готова к новому наступлению РФ, им будет тяжело – Чаус

Однако повторное вторжение в северные области Украины считают маловероятным

Вячеслав Чаус убежден, что повторное наступление РФ на Черниговскую область маловероятно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Маловероятно, что Россия повторит наступление на Черниговскую область. Но если это произойдет, то украинские военные дадут отпор.

Об этом заявил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в интервью "Общественному".

Реклама

Чаус отметил, что не готов говорить о том, что война в Черниговской области завершилась.

"Точно, нет. И это не зависит от того, будут ли они пытаться заходить к нам по суше. Война продолжается, война в Украине. Черниговщина ее почувствовала. Расслабляться рано. Субъективно и чисто логично, во-первых, учитывая, что они взорвали мосты в области, им это будет тяжело. Во-вторых, наши Вооруженные силы готовы и заняли позиции у государственной границы", – сказал Чаус.

Он выразил надежду, что этого не произойдет. А, если и произойдет, наши военные подготовили достойный отпор.

Чернигов и Сумы спасли Украину

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, 6 апреля побывавший в Чернигове, заявил, что этот город сделал "очень важную вещь".

Реклама

"Если бы россияне прошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые идут из Львова, грубо говоря, на Донецк. И все, конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания ее на части. И Киев спасли. Мы приехали сказать Чернигову "Спасибо", – объяснил цель визита в Чернигов советник Офиса президента.

Арестович также отметил, что российские оккупанты ушли из-под Киева и с Черниговского направления именно потому, что им был нанесен сокрушительный удар силами ВСУ.

В Чернигов и близлежащие населенные пункты пока запрещено возвращаться. В настоящее время существует большая проблема с коммуникациями в городе.

Реклама

Раньше мы писали: