Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Донбасс будет битвой на истощение. Что пишут западные СМИ о войне

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 10:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вскоре стартует второй раунд кровавой войны в Украине, основные силы будут брошены на Донбасс
Военные концентрируют свои силы на боях, которые вскоре будут на Донбассе
Военные концентрируют свои силы на боях, которые вскоре будут на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 43-й день войны, врага удалось выбить от Киевской области и других регионов, сейчас все внимание приковано к Донбассу.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

Реклама

Американцы считают Россию врагом

The Hill со ссылкой на данные социологического опроса сообщает, что 70 процентов американцев считают Россию своим врагом. Еще в январе, до вторжения России в Украину, напротив, только 41% опрошенных американцев считали Россию врагом, 49% – конкурентом, а 7% – партнером.

В Украине начинается второй раунд войны

The Washington Postпишет, что поскольку второй кровавый раунд войны в Украине вот-вот начнется, Запад должен усилить свою помощь и быстро оказать Киеву более тяжелое вооружение, чтобы противостоять новому жестокому нападению России на юго-восточную часть страны.

Россия осталась без шпионов

The Economistпишет, что вторжение России в Украину не просто разрушило ее армию и экономику, но и уничтожило сеть шпионов России в Европе. 7 апреля Австрия, которая в течение многих лет была центром русского шпионажа, стала последней страной, выславшей подозрительных офицеров российской разведки, в результате чего общее количество российских чиновников, высланных из Америки и Европы с начала войны, превысило 400 человек. Массовое изгнание, больше всего в истории, будет иметь длительное влияние на разведывательные службы Путина и их способность шпионить и подрывать Европу.

Реклама

На Донбассе может решиться итог войны

Bloombergпишет, что следующая фаза войны на востоке Украины нуждается в передаче Украине тяжелого вооружения. Продолжается гонка за перевооружение Восточного фронта, способного решить войну в Украине. По мнению бывшего командующего Армией США в Европе Марка Гертлинга, чтобы добиться успеха, Украине понадобятся не только танки, но и хорошая разведка, больше передового легкого вооружения и большие территориальные силы, чтобы предотвратить окружение с тыла своих передовых сил. "Донбасс будет битвой на истощение", – цитирует издание генерала.

РФ похищает украинцев

Der Spiegelпишет о том, как Россия похищает граждан Украины. Российское правительство переправляет украинцев из зоны боевых действий на Дальний Восток своей страны. Те, кто не имеет ни денег, ни связей, рискуют застрять в России и оказаться там фактически в рабстве.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва. Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, в которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицу и массово скрываются.

Реклама

6 апреля военный эксперт полковник СБУ и МВД Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно готовить атаку на Киев.

РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор намерена к 9 мая, когда россияне празднуют День победы. Президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 апреля
1
Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1361
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43608.79

Binance Coin (BNB)

434.36

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

114.44

Theta (THETA)

3.51

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.92

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Реал

12 апр

22:00

Челси

2.20

3.55

3.05

Бавария

12 апр

22:00

Вильярреал

1.30

5.50

9.80

Ливерпуль

13 апр

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

13 апр

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять