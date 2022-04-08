Донбасс будет битвой на истощение. Что пишут западные СМИ о войне

Вскоре стартует второй раунд кровавой войны в Украине, основные силы будут брошены на Донбасс

Военные концентрируют свои силы на боях, которые вскоре будут на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 43-й день войны, врага удалось выбить от Киевской области и других регионов, сейчас все внимание приковано к Донбассу.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

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Американцы считают Россию врагом

The Hill со ссылкой на данные социологического опроса сообщает, что 70 процентов американцев считают Россию своим врагом. Еще в январе, до вторжения России в Украину, напротив, только 41% опрошенных американцев считали Россию врагом, 49% – конкурентом, а 7% – партнером.

В Украине начинается второй раунд войны

The Washington Postпишет, что поскольку второй кровавый раунд войны в Украине вот-вот начнется, Запад должен усилить свою помощь и быстро оказать Киеву более тяжелое вооружение, чтобы противостоять новому жестокому нападению России на юго-восточную часть страны.

Россия осталась без шпионов

The Economistпишет, что вторжение России в Украину не просто разрушило ее армию и экономику, но и уничтожило сеть шпионов России в Европе. 7 апреля Австрия, которая в течение многих лет была центром русского шпионажа, стала последней страной, выславшей подозрительных офицеров российской разведки, в результате чего общее количество российских чиновников, высланных из Америки и Европы с начала войны, превысило 400 человек. Массовое изгнание, больше всего в истории, будет иметь длительное влияние на разведывательные службы Путина и их способность шпионить и подрывать Европу.

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На Донбассе может решиться итог войны

Bloombergпишет, что следующая фаза войны на востоке Украины нуждается в передаче Украине тяжелого вооружения. Продолжается гонка за перевооружение Восточного фронта, способного решить войну в Украине. По мнению бывшего командующего Армией США в Европе Марка Гертлинга, чтобы добиться успеха, Украине понадобятся не только танки, но и хорошая разведка, больше передового легкого вооружения и большие территориальные силы, чтобы предотвратить окружение с тыла своих передовых сил. "Донбасс будет битвой на истощение", – цитирует издание генерала.

РФ похищает украинцев

Der Spiegelпишет о том, как Россия похищает граждан Украины. Российское правительство переправляет украинцев из зоны боевых действий на Дальний Восток своей страны. Те, кто не имеет ни денег, ни связей, рискуют застрять в России и оказаться там фактически в рабстве.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва. Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, в которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицу и массово скрываются.

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6 апреля военный эксперт полковник СБУ и МВД Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно готовить атаку на Киев.

РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор намерена к 9 мая, когда россияне празднуют День победы. Президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.