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Франція готова стати гарантом безпеки України – Макрон

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8 квітня, 08:00
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Вже як мінімум дев'ять держав пообіцяли нашій країні підписати договір про безпеку України – президент Франції розповів про позицію їхньої країни
Макрон підтвердив готовність Франції стати гарантом
Макрон підтвердив готовність Франції стати гарантом / Фото: Колаж: Сьогодні

Франція готова стати одним із гарантів безпеки України після закінчення війни з Російською Федерацією. Крім Франції, гарантами для нашої країни можуть стати США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Італія, Ірландія, Ізраїль.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав у інтерв'ю газеті Le Parisien.

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За його словами, в Україні "якоїсь миті" настане припинення вогню і потрібно буде будувати мир.

"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним із таких гарантів", – сказав Макрон.

При цьому заявив, що готовий телефонувати російському президенту Володимиру Путіну, незважаючи на результативність цих розмов, щоб Париж мав "статус учасника переговорів".

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Також Макрон зазначив, що приділяє велику увагу ситуації у Маріуполі. За його словами, Росія "досить ясно висловила відмову" у відповідь на пропозицію про гуманітарну операцію за допомогою Греції та Туреччини. Тому Париж намагається відкрити гумкоридор за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Гарантії безпеки для України

Голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала підписати новий договір щодо гарантій безпеки для нашої країни. Що відомо про запропонований договір:

  • Головна вимога України щодо гарантій безпеки ідентична 5-й статті НАТО. Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи військового нападу, вона вимагатиме за три дні проведення консультацій та надання допомоги – дипломатичної чи військової. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.
  • У нас не врегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території.
  • Маючи такі гарантії, аналогічні до ст. 5 НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС.
  • Процедуру організують відповідно до закону про загальнонаціональний референдум. Він не може працювати за умов воєнного стану. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію, буде відведення військ, повернення людей – тоді й буде референдум.

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