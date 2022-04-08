Франция готова стать гарантом безопасности Украины – Макрон

Уже как минимум девять государств пообещали нашей стране подписать договор о безопасности Украины – президент Франции рассказал о позиции их страны

Макрон подтвердил готовность Франции стать гарантом / Фото: Коллаж: Сегодня

Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны с Российский Федерацией. Кроме Франции, гарантами для нашей страны могут стать США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Италия, Ирландия, Израиль.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью газете Le Parisien.

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По его словам, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня и нужно будет строить мир.

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - сказал Макрон.

При этом заявил, что готов звонить российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на результативность этих бесед, чтобы у Парижа был "статус участника переговоров".

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Также Макрон отметил, что уделяет большое внимание ситуации в Мариуполе. По его словам, Россия "достаточно ясно высказала отказ" в ответ на предложение о гуманитарной операции с помощью Греции и Турции. Поэтому Париж пытается открыть гумкоридор с помощью Международного комитета Красного Креста.

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре: