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Франция готова стать гарантом безопасности Украины – Макрон

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8 апреля, 08:00
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Уже как минимум девять государств пообещали нашей стране подписать договор о безопасности Украины – президент Франции рассказал о позиции их страны
Макрон подтвердил готовность Франции стать гарантом
Макрон подтвердил готовность Франции стать гарантом / Фото: Коллаж: Сегодня

Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны с Российский Федерацией. Кроме Франции, гарантами для нашей страны могут стать США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Италия, Ирландия, Израиль.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью газете Le Parisien.

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По его словам, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня и нужно будет строить мир.

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - сказал Макрон.

При этом заявил, что готов звонить российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на результативность этих бесед, чтобы у Парижа был "статус участника переговоров".

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Также Макрон отметил, что уделяет большое внимание ситуации в Мариуполе. По его словам, Россия "достаточно ясно высказала отказ" в ответ на предложение о гуманитарной операции с помощью Греции и Турции. Поэтому Париж пытается открыть гумкоридор с помощью Международного комитета Красного Креста.

Гарантии безопасности для Украины

Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности для нашей страны. Что известно о предложенном договоре:

  • Главное требование Украины о гарантиях безопасности идентично 5-й статье НАТО. Речь идет о том, что если Украина станет объектом любой агрессии или военного нападения, она будет требовать за три дня проведения консультаций и оказания помощи – дипломатической или военной. Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина сможет зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности.
  • У нас не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории.
  • Имея такие гарантии, аналогичные ст. 5 НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС.
  • Процедуру организуют в соответствии с законом об общенациональном референдуме. Он не может работать в условиях военного положения. Если все стороны примут такую позицию, будет отвод войск, возвращение людей – тогда и будет референдум.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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