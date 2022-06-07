Гайдай рассказал о тактике вражеских ДРГ в боях за Северодонецк

На сегодняшний день боевые действия в городе продолжаются

Сергей Гайдай рассказал об обстановке в Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе Белогоровки противник использует ДРГ. При этом ВСУ отбили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

"Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Также отбит штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы", – рассказал он.

По словам Гайдая, за прошедшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Генштаб сообщил о новом этапе боев за Северодонецк

Российские оккупанты пытаются сдержать украинских военных на Донецком направлении, нарушая системы логистического обеспечения. В то же время продолжаются боевые действия за установление полного контроля за город Северодонецк. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Реклама

В Генштабе сообщили, что враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

В то же время на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

Также нанесены авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, а самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

Реклама

Ранее мы писали: