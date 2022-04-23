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Генсек ООН відвідає Україну після зустрічі з Путіним, а під Маріуполем виявили ще одну братську могилу – головні новини за ніч

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23 квітня, 06:00
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Антоніу Гутерріш планує провести переговори з президентами України та Росії, а поховання були виявлені поряд із цвинтарем села Виноградне, яке знаходиться під російською окупацією
Антоніу Гутерріш відвідає Україну, а на околиці Маріуполя знайшли ще одну братську могилу. Колаж "Сьогодні"
Антоніу Гутерріш відвідає Україну, а на околиці Маріуполя знайшли ще одну братську могилу. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Генсек ООН відвідає Україну після зустрічі з Путіним: дата

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну на наступному тижні. Візит заплановано на четвер, 28 квітня. Це має статися після того, як генсек ООН зустрінеться у Москві з Володимиром Путіним.

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Так, 28 квітня генсек ООН відвідає Україну, де проведе робочу зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та буде прийнятий Президентом Володимиром Зеленським 28 квітня.

Антоніу Гутерріш планує зустрітися із Володимиром Зеленським після переговорів із Володимиром Путіним.
Антоніу Гутерріш планує зустрітися із Володимиром Зеленським після переговорів із Володимиром Путіним. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві змінили час комендантської години в ніч на Великдень

У Києві та області у ніч на Великдень комендантська година діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram. За його словами, такі обмеження вводяться для безпеки громадян та запобігання можливим провокаціям у святкову ніч.

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"Тобто з суботи 23 квітня на неділю 24 квітня комендантська година у Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції", – пояснив Кличко .

В столиці скоротили дію комендантської години у Великодню ніч.
В столиці скоротили дію комендантської години у Великодню ніч. / Фото: Колаж: Сьогодні

Український безпілотник знайшов величезний "цвинтар" кинутих російських танків

Українська розвідка за допомогою безпілотника виявила масове скупчення пошкодженої військової техніки РФ у селі, розташованому за 25 кілометрів від кордону з Україною. Російську розбиту техніку виявили у селі Головчине Білгородської області.

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Біля кордону України знайшли кладовище російських танків.
Біля кордону України знайшли кладовище російських танків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці має відкритися гуманітарний коридор з Маріуполя – Верещук

Сьогодні вдень, 23 квітня, має запрацювати гуманітарний коридор із Маріуполя . Евакуація може розпочатися близько 10-ї ранку. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук у Telegram. Вона звернулася до громадянських українців, які чекають на евакуацію із заблокованого міста.

"Є ймовірність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Тож завтра вранці слідкуйте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження", – зазначила Верещук.

В Маріуполі може відкритися гуманітарний коридор 23 квітня.
В Маріуполі може відкритися гуманітарний коридор 23 квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вбивць наздогнала розправа: у Харківській області розбили бригаду РФ, яка влаштувала різанину у Бучі

У Харківській області українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" знищили частину військової техніки та особового складу 64 ОМСБр Збройних сил РФ. Саме ця ворожа бригада гвалтувала та вбивала мирних українців у Бучі. Про це повідомив волонтер Роман Донік у Facebook. Донік нагадав, що саме цій ОМСБр президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "Гвардійській" за "героїзм, стійкість та мужність".

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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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