Генсек ООН відвідає Україну після зустрічі з Путіним, а під Маріуполем виявили ще одну братську могилу – головні новини за ніч

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Генсек ООН відвідає Україну після зустрічі з Путіним: дата
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну на наступному тижні. Візит заплановано на четвер, 28 квітня. Це має статися після того, як генсек ООН зустрінеться у Москві з Володимиром Путіним.
Так, 28 квітня генсек ООН відвідає Україну, де проведе робочу зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та буде прийнятий Президентом Володимиром Зеленським 28 квітня.
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У Києві змінили час комендантської години в ніч на Великдень
У Києві та області у ніч на Великдень комендантська година діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram. За його словами, такі обмеження вводяться для безпеки громадян та запобігання можливим провокаціям у святкову ніч.
"Тобто з суботи 23 квітня на неділю 24 квітня комендантська година у Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції", – пояснив Кличко .
Український безпілотник знайшов величезний "цвинтар" кинутих російських танків
Українська розвідка за допомогою безпілотника виявила масове скупчення пошкодженої військової техніки РФ у селі, розташованому за 25 кілометрів від кордону з Україною. Російську розбиту техніку виявили у селі Головчине Білгородської області.
Вранці має відкритися гуманітарний коридор з Маріуполя – Верещук
Сьогодні вдень, 23 квітня, має запрацювати гуманітарний коридор із Маріуполя . Евакуація може розпочатися близько 10-ї ранку. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук у Telegram. Вона звернулася до громадянських українців, які чекають на евакуацію із заблокованого міста.
"Є ймовірність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Тож завтра вранці слідкуйте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження", – зазначила Верещук.
Вбивць наздогнала розправа: у Харківській області розбили бригаду РФ, яка влаштувала різанину у Бучі
У Харківській області українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" знищили частину військової техніки та особового складу 64 ОМСБр Збройних сил РФ. Саме ця ворожа бригада гвалтувала та вбивала мирних українців у Бучі. Про це повідомив волонтер Роман Донік у Facebook. Донік нагадав, що саме цій ОМСБр президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "Гвардійській" за "героїзм, стійкість та мужність".