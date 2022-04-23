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Генсек ООН посетит Украину после встречи с Путиным, а под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу — главные новости за ночь

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23 апреля, 06:00
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Антониу Гутерриш планирует провести переговоры с президентами Украины и России, а захоронения были обнаружены рядом с кладбищем села Виноградное, которое находится под российской оккупацией
Антониу Гутерриш посетит Украину, а на окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу. Коллаж "Сегодня"
Антониу Гутерриш посетит Украину, а на окраине Мариуполя обнаружили еще одну братскую могилу. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Генсек ООН посетит Украину после встречи с Путиным: дата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Украину на следующей неделе. Визит запланирован на четверг, 28 апреля. Это должно случиться после того, как генсек ООН встретится в Москве с Владимиром Путиным.

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Так, 28 апреля генсек ООН посетит Украину, где проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят Президентом Владимиром Зеленским 28 апреля.

Антониу Гутерриш планирует встретиться с Владимиром Зеленский после переговоров с Владимиром Путиным.
Антониу Гутерриш планирует встретиться с Владимиром Зеленский после переговоров с Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве изменили время комендантского часа в ночь на Пасху

В Киеве и области в ночь на Пасху комендантский час будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram. По его словам, такие ограничения вводятся для безопасности граждан и предотвращения возможных провокаций в праздничную ночь.

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"То есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья). Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции", – объяснил Кличко.

В столице сократили действие комендантского часа в Пасхальную ночь.
В столице сократили действие комендантского часа в Пасхальную ночь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский беспилотник нашел огромное "кладбище" брошенных российских танков

Украинская разведка с помощью беспилотника обнаружила массовое скопление поврежденной военной техники РФ в селе, расположенном в 25 километрах от границы с Украиной. Российскую разбитую технику обнаружили в селе Головчино Белгородской области.

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У границы Украины нашли кладбище российских танков.
У границы Украины нашли кладбище российских танков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя – Верещук

Сегодня днем, 23 апреля, должен заработать гуманитарный коридор из Мариуполя. Эвакуация может начаться около 10 утра. Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в Telegram. Она обратилась к гражданским украинцам, ожидающим эвакуации из заблокированного города.

"Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Так что завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение", – отметила Верещук.

В Мариуполе может открыться гуманитарный коридор 23 апреля.
В Мариуполе может открыться гуманитарный коридор 23 апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Убийц догнала расправа: в Харьковской области разбили бригаду РФ, устроившую резню в Буче

В Харьковской области украинские военные 93-й бригады "Холодный яр" уничтожили часть военной техники и личного состава 64 ОМСБр Вооруженных сил РФ. Именно эта вражеская бригада насиловала и убивала мирных украинцев в Буче. Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook. Доник напомнил, что именно этой ОМСБр президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Гвардейской" за "героизм, стойкость и мужество".

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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