Генштаб назвав два найбільш убивчих напрямки для ворога за добу

Окупанти зазнають величезних втрат, наші військові утримують

Генштаб розповів про ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку військового вторгнення РФ на територію України наші військові знищили 32 050 особового складу російської армії, також ЗСУ залишили окупантів без 1 419 танків та 579 безпілотників. Крім того, найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook .

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Ситуація станом на 11 червня

Загальні бойові втрати

особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 419 (+10) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од.,

артилерійських систем – 712 (+0) од.,

РСЗВ – 222 (+0) од.

коштів ППО – 97 (+0) од.,

літаків – 212 (+0) од.,

вертольотів – 178 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,

крилатих ракет – 125 (+0) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,

спеціальної техніки – 54 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив канал "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 11 червня

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Коли завершиться війна