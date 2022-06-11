Генштаб назвал два самых убийственных направлений для врага за сутки

С начала военного вторжения РФ на территорию Украины наши военные уничтожили 32 050 личного состава российской армии, также ВСУ оставили оккупантов без 1 419 танков и 579 беспилотников. Кроме того, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Ситуация по состоянию на 11 июня
Общие боевые потери
- личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 419 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 466 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 712 (+0) ед,
- РСЗО – 222 (+0) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед,
- крылатых ракет – 125 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед,
- специальной техники – 54 (+0).
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 11 июня.
Когда завершится война
- Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.
- Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и раньше, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также и деньги.
- Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.
- Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.
- Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"